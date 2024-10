Usa, Trump e l’operazione Aurora per i migranti: deportazioni di massa e pena di morte (Di sabato 12 ottobre 2024) Il tycoon ha promesso che nel caso venisse eletto presidente, lo stesso giorno dell'elezione inizierà la caccia ai migranti irregolari e la deportazione, per fermare l'invasione. Per Trump "il 5 novembre 2024 sarà il Giorno della Liberazione in America" L'articolo Usa, Trump e l’operazione Aurora per i migranti: deportazioni di massa e pena di morte proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Usa, Trump e l’operazione Aurora per i migranti: deportazioni di massa e pena di morte Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il tycoon ha promesso che nel caso venisse eletto presidente, lo stesso giorno dell'elezione inizierà la caccia aiirregolari e la deportazione, per fermare l'invasione. Per"il 5 novembre 2024 sarà il Giorno della Liberazione in America" L'articolo Usa,per ididiproviene da Il Difforme.

Stati Uniti - Trump annuncia l’operazione “Aurora” per deportare i migranti - Trump: «L’invasione di migranti verrà fermata» «L’invasione verrà fermata. We are now known, all throughout the world, as OCCUPIED AMERICA…But to everyone here in Colorado and all across our nation, I make you this vow: November 5th, 2024 will be LIBERATION DAY in America. I voli dei migranti termineranno e l’app di Kamala Harris per gli immigrati clandestini verrà chiusa immediatamente entro ... (Lettera43.it)

Usa - Trump annuncia ‘Operazione Aurora’ per deportare i migranti - “Oggi annuncio che, una volta entrato in carica, avremo un’operazione Aurora a livello federale per accelerare le rimozioni di queste gang selvagge”, ha assicurato il tycoon durante un comizio in Colorado, evocando il ricorso all’Alien Enemies Act del 1798. Donald Trump ha battezzato con il nome ‘Operazione Aurora‘ la più grande deportazione di massa di migranti illegali che ha promesso in caso ... (Lapresse.it)

Trump - l’annuncio choc contro i migranti : “Pena di morte per gli illegali” - Il discorso di Trump “Oggi annuncio che, una volta entrato in carica, avremo un’operazione Aurora a livello federale per accelerare le rimozioni di queste gang selvagge“. Il discorso del tycoon è poi proseguito seguendo i toni delle prime battute: Trump promette la pena di morte per gli ‘illegali’ (Ansa Foto) – Cityrumors. (Cityrumors.it)

Trump : "Eletto - farò deportare migranti" - 8. . 02 "Operazione Aurora": così,dalla omonima città del Colorado,Trump ha definito la più grande deportazione di massa di migranti illegali che ha promesso in caso di vittoria alle presidenziali. Troveremo e deporteremo ogni singolo membro di una gang di immigrati clandestini dal nostro Paese", ha detto Trump,annunciando che imporrà la pena di morte "per tutti i migranti illegali che uccidono ... (Televideo.rai.it)