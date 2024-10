Trump | Elettofarò deportare migranti

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) 8.02 "Operazione Aurora": così,dalla omonima città del Colorado,ha definito la più grande deportazione di massa diillegali che ha promesso in caso di vittoria alle presidenziali. "L'invasione sarà fermata. I voli deifiniranno, l'app di Kamala per gli immigrati clandestini sarà chiusa entro 24 ore. Troveremo e deporteremo ogni singolo membro di una gang di immigrati clandestini dal nostro Paese", ha detto,annunciando che imporrà la pena di morte "per tutti iillegali che uccidono un americano".