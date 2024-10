Tennis, Sinner: “Essere numero uno a fine anno era un mio obiettivo” (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (askanews) – “Credo che come partita oggi era molto difficile, lui ha giocato molto bene e io ho cercato di stare lì con i miei game di servizio per poi nei game di risposta cercare di trovare una soluzione come fatto nell’ultimo game. Essere numero uno di fine anno è sempre stato un mio obiettivo, arrivarci è un conto, ma finirlo è un altro”. Così Jannik Sinner a commentato a caldo la vittoria in semifinale ottenuta contro Tomas Machac. “Sono molto contento, e siamo molto contenti di giocare un’altra finale qui a Shanghai, è un torneo molto molto speciale e speriamo di fare un’ottima partita” ha aggiunto. L'articolo Tennis, Sinner: “Essere numero uno a fine anno era un mio obiettivo” proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (askanews) – “Credo che come partita oggi era molto difficile, lui ha giocato molto bene e io ho cercato di stare lì con i miei game di servizio per poi nei game di risposta cercare di trovare una soluzione come fatto nell’ultimo game.uno diè sempre stato un mio, arrivarci è un conto, ma finirlo è un altro”. Così Jannika commentato a caldo la vittoria in semifinale ottenuta contro Tomas Machac. “Sono molto contento, e siamo molto contenti di giocare un’altra finale qui a Shanghai, è un torneo molto molto speciale e speriamo di fare un’ottima partita” ha aggiunto. L'articolo: “uno aera un mio” proviene da Ildenaro.it.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Alzare un trofeo aiuterebbe ad essere classificato come un grande dell’Arsenal - ma non può fare molto di più di quello che sta già facendo. Merita di vincere il campionato : la leggenda dei Gunners fissa un obiettivo chiaro per Bukayo Saka - “Non è uno che si pavoneggia – è molto affettuoso ed è impossibile disprezzarlo – ma sa di essere un buon giocatore. Da quando è diventato titolare nell’undici titolare dell’Arsenal, Saka ha aggiunto continuamente gol e assist al suo gioco ogni stagione, mentre i suoi minuti evidenziano quanto sia affidabile per le fortune dei Gunners nella lotta per il titolo di Premier League. (Justcalcio.com)

Spalletti sull’inchiesta Ultras : «Sono molto sorpreso. Ecco come avrei risposto a costoro» - LE PAROLE – «Inchiesta ultras? L’ho trovata una cosa molto nuova che mi ha sorpreso. […]. Al TG1, l’allenatore della Nazionale Luciano Spalletti, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti dell’inchiesta ultras che in questo momento sta colpendo le tifoserie di Inter e Milan. L’allenatore dell’Italia Luciano Spalletti ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sull’inchiesta degli ... (Calcionews24.com)

Szczesny : «Ho imparato molto da Buffon : la leadership - la personalità e - come si dice in spagnolo - i cojones» - . Uno che parla dritto per dritto, sempre schietto e ironico. E non credo che lo avrei fatto per nessun altro”. Gigi ha quell’equilibrio”. C’è un equilibrio molto sottile tra essere un leader in modo molto amichevole ed essere rispettati per questo ed essere semplicemente un idiota. Ho guardato mia moglie sperando che mi dicesse semplicemente “non farlo”. (Ilnapolista.it)

La settimana più artistica di Varsavia è guidata dalle gallerie della città - Una settimana all’insegna dell’arte contemporanea a Varsavia: ecco perché la Warsaw Gallery Week del settembre 2024 è stata un successo per la città ... (artribune.com)

Juve, Paganini: ‘Skriniar molto difficile, tre nomi in ballo sono Tah, Tomori e Kiwior’ - La Juventus a gennaio cercherà un difensore centrale dopo l’infortunio al legamento crociato del ginocchio di Bremer ... (it.blastingnews.com)

Bisogna lavare plastica ed alluminio prima di buttarli? La pratica corretta sfugge a molti, ecco come comportarsi - Non sai mai se lavare la plastica e l’alluminio prima di buttarli? Ecco come comportarsi correttamente (in molti ancora non lo sanno). (abruzzo.cityrumors.it)