Tale e Quale Show, super vip ha detto no: "A Tv8 mi hanno dato 500 euro per un'ospitata"

Il cast dell'attuale edizione di Tale e Quale Show non è granché famoso eppure molti vip scalpiterebbero pur di partecipare. Il programma, infatti, è molto ambito dalle celebrità del piccolo schermo e Carlo Conti ha detto molti 'no' nel corso di questi anni. Fra i provinati mai presi ci sono infatti Adriana Volpe, Corrado Tedeschi, le sorelle Selassié, Patrizia Pellegrino, Peppe QuinTale, Massimiliano Varrese, Katia Ricciarelli, Nadia Rinaldi, Manila Nazzaro, Federico Fashion Style e Sophie Codegoni. Se a questi la produzione ha detto 'no', il caso di Giorgio Mastrota è diverso. Il re delle televendite, infatti, era stato scelto per prendere parte al cast dell'attuale edizione, ma lui ha rifiutato. "Qualche mese fa a Tale e Quale Show ho detto no: voleva dire stare via da casa troppo a lungo", le sue parole a Corriere. "A 40 anni c'erano le serate, il divertimento, la notorietà.

Ascolti tv - ‘Tale e Quale Show’ vince prima serata con oltre 3 - 5 milioni di spettatori - A seguire, su Rete 4 ‘Quarto Grado’ con 1. Su Canale 5 la miniserie ‘Storia di una famiglia perbene 2’ ha ottenuto 2. 695. 000 telespettatori e 3,9% di share, su Rai 3 ‘FarWest’ è stato visto nel programma da 464. Su La7 ‘Otto e mezzo’ ha fatto registrare 1. 450. 096. 000 (3%) mentre su Tv8 ‘Pechino Express’ ha registrato 395. (Dailyshowmagazine.com)

