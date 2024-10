Studentessa spagnola incastra ricettatore a Palermo: voleva estorcerle denaro per restituirle telefonino rubato (Di sabato 12 ottobre 2024) Le hanno scippato dalla mani il cellulare e poco dopo un complice l’ha avvicinata e le ha proposto la restituzione dello smartphone dietro compenso. La vittima dell’estorsione, una Studentessa spagnola dell’Erasmus, ha fatto scoprire e denunciare il ricettatore tunisino. E' successo a nella zona della movida, a Palermo, in piazza Pretoria. Avvicinata da un complice del ladro, ha fatto finta di Feedpress.me - Studentessa spagnola incastra ricettatore a Palermo: voleva estorcerle denaro per restituirle telefonino rubato Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 12 ottobre 2024) Le hanno scippato dalla mani il cellulare e poco dopo un complice l’ha avvicinata e le ha proposto la restituzione dello smartphone dietro compenso. La vittima dell’estorsione, unadell’Erasmus, ha fatto scoprire e denunciare iltunisino. E' successo a nella zona della movida, a, in piazza Pretoria. Avvicinata da un complice del ladro, ha fatto finta di

