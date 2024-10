Formiche.net - Storie di donne coraggiose. Il romanzo Sorelle spaiate letto da Ciccotti

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di sabato 12 ottobre 2024) Ormai da circa un secolo la letteratura (almeno da Manhattan Transfer di John Dos Passos, 1925) assorbe il modo narrativo del cinema non solo per tenere legato alla poltrona ilre come la settima arte faceva in sala con i “quadri” che scorrevano sul telone, prima senza audio e in bianco e nero, poi con il sonoro e i colori, ma anche perché ormai noi ci raccontiamo le nostrequotidiane come in un film. Lucia Esposito con(Giunti, 2024) adotta però una scrittura filmica non scontata. Due protagoniste, che non si conoscono ma si incontreranno, raccontano in prima persona quello che è loro accaduto alla fine degli anni Novanta seguendo un procedere cinematografico. L’autrice chiede alre, tramite le sue due protagoniste, occhi e orecchi attenti come in sala, in un montaggio in parallelo e a contempo in alternato.