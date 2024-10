Sinner non si accontenta: “N.1 a fine anno era il sogno da bambino, ma voglio il massimo a Shanghai” (Di sabato 12 ottobre 2024) Jannik Sinner ha sconfitto Tomas Machac in due set e si è qualificato alla finale del Masters 1000 di Shanghai: dopo aver liquidato Ben Shelton e Daniil Medvedev, il tennista italiano ha surclassato anche il temibile ceco, che era riuscito a eliminare il favorito Carlos Alcaraz. Successo di carattere per il fuoriclasse altoatesino, che ha saputo rimontare un break di vantaggio nella prima frazione e annullare un paio di break-point cruciali nel secondo parziale. Jannik Sinner ha analizzato la partita al termine dell’incontro, elogiando anche il coriaceo avversario che lo ha impensierito sul cemento della località cinese: “Oggi ha dimostrato quanto talento ha e il tennis che può produrre, bisogna stare attenti con un giocatore così e infatti nel primo set ha risposto aggressivo e ho peso il servizio. Oasport.it - Sinner non si accontenta: “N.1 a fine anno era il sogno da bambino, ma voglio il massimo a Shanghai” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Jannikha sconfitto Tomas Machac in due set e si è qualificato alla finale del Masters 1000 di: dopo aver liquidato Ben Shelton e Daniil Medvedev, il tennista italiano ha surclassato anche il temibile ceco, che era riuscito a eliminare il favorito Carlos Alcaraz. Successo di carattere per il fuoriclasse altoatesino, che ha saputo rimontare un break di vantaggio nella prima frazione e annullare un paio di break-point cruciali nel secondo parziale. Jannikha analizzato la partita al termine dell’incontro, elogiando anche il coriaceo avversario che lo ha impensierito sul cemento della località cinese: “Oggi ha dimostrato quanto talento ha e il tennis che può produrre, bisogna stare attenti con un giocatore così e infatti nel primo set ha risposto aggressivo e ho peso il servizio.

