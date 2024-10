Thesocialpost.it - Ritrovati i resti dell’alpinista disperso sull’Everest 100 anni fa

(Di sabato 12 ottobre 2024) Cent’fa, Andrew Irvine partì per un’impresa epica: scalare l’Everest, la vetta più alta del mondo, una sfida estrema anche per i più esperti alpinisti. Tuttavia, Irvine non fece mai ritorno, e il suo destino rimase un mistero fino a tempi recenti. Ora, nuovi ritrovamenti potrebbero fornire risposte attese da decenni. È stato infatti scoperto uno scarpone con all’interno un piede, che si ritiene appartenere proprio a Irvine. Il giovane alpinista era stato visto l’ultima volta l’8 giugno 1924 insieme al suo compagno George Mallory durante la scalata.Leggi anche: Catania, incidente sulla circonvallazione: morto il motociclista 26enne Francesco Pulvirenti Cosa è successo sul tetto del mondo Il corpo di Mallory venne trovato nel 1999 da una spedizione americana a oltre 8.