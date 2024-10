Regione, si sblocca il rinnovo del contratto per i dirigenti (Di sabato 12 ottobre 2024) Si sblocca il rinnovo del contratto regionale di lavoro anche per il personale dell’area della dirigenza per il triennio 2019-2021. Accogliendo le richieste arrivate dai sindacati, il governo Schifani ha dato il via libera al documento su proposta dell’assessore alla Funzione pubblica, Andrea Palermotoday.it - Regione, si sblocca il rinnovo del contratto per i dirigenti Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Siildelregionale di lavoro anche per il personale dell’area della dirigenza per il triennio 2019-2021. Accogliendo le richieste arrivate dai sindacati, il governo Schifani ha dato il via libera al documento su proposta dell’assessore alla Funzione pubblica, Andrea

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Funzione pubblica - si sblocca il rinnovo del contratto anche per i dirigenti della Regione - Si sblocca il rinnovo del contratto regionale di lavoro anche per il personale dell’area della dirigenza per il triennio 2019-2021. Accogliendo le richieste arrivate dai sindacati, il governo Schifani ha dato il via libera al documento su proposta dell’assessore alla Funzione pubblica, Andrea... (Agrigentonotizie.it)

Rinnovo Kvara - nuova data per l’appuntamento con l’agente : quando potrebbe sbloccarsi l’affare - L’atteggiamento degli avversari e la poca tutela da parte degli arbitri ha portato allo stato di insofferenza da parte del numero 77, che ora è in ritiro con la sua Georgia per le partite di Nations League. . Il georgiano ha iniziato la stagione con numeri positivi, ma non tutte le prestazioni sono state all’altezza del suo nome e qualcuno ha collegato questo rendimento e, soprattutto, il suo ... (Spazionapoli.it)

Kvaratskhelia - il rinnovo è a un vicolo cieco : cosa può sbloccare l’affare - La prestazione contro il Como di Kvaratskhelia non è stata delle migliori, sicuramente non all’altezza del suo nome. itDall’altra parte, però, la società partenopea sperava di riuscire a chiudere prima questa vicenda. Secondo quanto riferito anche dal Mattino, il Napoli si augurava che già nel mese di settembre il giocatore accettasse la proposta di 5,5 milioni di euro all’anno presentata in ... (Spazionapoli.it)

Meret in tribuna - presente anche il suo agente : si sblocca il rinnovo? - Questa sera in tribuna, insieme a Meret, era presente anche il suo agente, Federico Pastorello, che nei prossimi giorni incontrerà il direttore sportivo Giovanni Manna per discutere del prolungamento del contratto e di un possibile adeguamento economico. . Segnali positivi arrivano, e sembra che qualcosa si stia finalmente muovendo per il futuro di Meret. (Napolipiu.com)