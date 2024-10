Rapisce un bambino nel centro di Brindisi: arrestato gambiano con precedenti per reati sessuali (Di sabato 12 ottobre 2024) Ha bloccato il traffico nel pieno centro di Brindisi, si è diretto verso un bambino di 10 anni e dopo aver schiaffeggiato la sorella maggiore che lo teneva per mano, gli ha strappato il fratellino, prendendolo di peso. Il drammatico rapimento, compiuto da un 29enne gambiano, è avvenuto venerdì 11 ottobre, alle 8 di sera. Solo il provvidenziale intervento della Polizia ha evitato il peggio. L’uomo deve rispondere dell’accusa di sequestro di persona, lesioni personali e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il rapitore di Brindisi ha schiaffeggiato anche il bambino prima di prenderlo di peso Il 29enne pregiudicato, dopo aver preso a schiaffi sia la sorella che il bambino, lo ha tenuto in braccio cercando di raggiungere un passaggio a livello. Secoloditalia.it - Rapisce un bambino nel centro di Brindisi: arrestato gambiano con precedenti per reati sessuali Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ha bloccato il traffico nel pienodi, si è diretto verso undi 10 anni e dopo aver schiaffeggiato la sorella maggiore che lo teneva per mano, gli ha strappato il fratellino, prendendolo di peso. Il drammatico rapimento, compiuto da un 29enne, è avvenuto venerdì 11 ottobre, alle 8 di sera. Solo il provvidenziale intervento della Polizia ha evitato il peggio. L’uomo deve rispondere dell’accusa di sequestro di persona, lesioni personali e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il rapitore diha schiaffeggiato anche ilprima di prenderlo di peso Il 29enne pregiudicato, dopo aver preso a schiaffi sia la sorella che il, lo ha tenuto in braccio cercando di raggiungere un passaggio a livello.

