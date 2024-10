Rapina un’anziana a Roma poi la spinge a terra | lei si frattura il femore

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 – È stata rintracciata dalla Polizia di Stato una 35enne di origine bosniaca che, nella mattinata di giovedì, hato una donna anziana in via Tor de Schiavi. Ad intercettarla sono stati gli agenti del Commissariato Torpignattara e della Sezione Volanti. In particolare, i poliziotti durante il consueto controllo del territorio, hanno notato un’ambulanza ferma in via Tor de Schiavi che stava soccorrendo una donna anziana in evidente difficoltà. Si sono avvicinati per appurare cosa fosse accaduto alla malcapitata ed hanno constatato che la vittima era statata di un borsello da una donna che, dopo averla spintonata violentemente, l’ha fatta cadere aprovocandole unaal