Radicali italiani: "Nelle carceri di Chieti e Pescara evidente clima di tensione e grave assenza del garante dei detenuti" (Di sabato 12 ottobre 2024) Sovraffollamento al 180%, carenze di organico, pochissime professionalità dedicate al trattamento rieducativo e alla tutela dell’integrità psicofisica. È questo il quadro, per nulla edificante, emerso dalla visita guidata di Fiammetta Trisi e Gianluca Di Marzio dei Radicali italiani Nelle carceri Chietitoday.it - Radicali italiani: "Nelle carceri di Chieti e Pescara evidente clima di tensione e grave assenza del garante dei detenuti" Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Sovraffollamento al 180%, carenze di organico, pochissime professionalità dedicate al trattamento rieducativo e alla tutela dell’integrità psicofisica. È questo il quadro, per nulla edificante, emerso dalla visita guidata di Fiammetta Trisi e Gianluca Di Marzio dei

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Radicali Italiani - al carcere di Benevento ennesimo suicidio annunciato - Si assiste a una sistematica violazione dei diritti umani alla quale non ci abitueremo mai. . it. Come in gran parte degli istituti, abbiamo riscontrato una presenza di detenuti elevata e preoccupante, quasi il doppio della capienza prevista dalla legge. Tempo di lettura: < 1 minuto “Ogni giorno ci troviamo costretti a commentare il macabro bollettino di un nuovo suicidio. (Anteprima24.it)

Ucraina : Radicali italiani - ‘scandaloso silenzio maggioranza su giornalisti italiani’ - “La nostra solidarietà -aggiunge- a Stefania Battisti e a Simone Traini per le minacce subite a causa del grande lavoro di racconto del conflitto che stanno svolgendo. L'articolo Ucraina: Radicali italiani, ‘scandaloso silenzio maggioranza su giornalisti italiani’ sembra essere il primo su CalcioWeb. (Calcioweb.eu)

Ucraina : Radicali italiani - 'scandaloso silenzio maggioranza su giornalisti italiani' - Ci aspettiamo dal Governo una ferma condanna e una tutela dei tanti giornalisti liberi che stanno documentando la resistenza Ucraina contro il dittatore Putin. È opportuno che la Rai faccia il prima possibile chiarezza su questo episodio e sulle motivazioni che avrebbero portato a questa scelta, giustificata con la sicurezza della stessa giornalista. (Liberoquotidiano.it)

Visita alle carceri di Pescara e Chieti - Sovraffollamento al 180%, carenze di organico, pochissime professionalità dedicate al trattamento rieducativo e alla tutela dell’integrità psicofisica.È questo il quadro, per nulla edificante, emerso ... (radicali.it)

Determinazioni elettorale del Segretario ex art.20 - Premesso e considerato che: - le recenti elezioni europee hanno dimostrato come sia possibile resistere ad all’intollerabile deriva xenofoba, reazionaria e populista che vede la desta-centro al Govern ... (radicali.it)

Al Beccaria e a San Vittore manca lo Stato - Il tesoriere dei Radicali Italiani, Filippo Blengino, ha visitato ieri mattina il carcere minorile di Milano, "Beccaria", e nel pomeriggio il carcere di San Vittore. "Al Beccaria c'è un tasso di sovra ... (radicali.it)