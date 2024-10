Povertà educativa: il 70% dei bambini e ragazzi non è mai andato in biblioteca nel 2023, il 39% non ha praticato sport (Di sabato 12 ottobre 2024) Il 70,5% dei bambini e ragazzi tra i 3-19 anni non è mai andati in biblioteca nel 2023 (63,9% nel 2019) e il 39,2% non ha praticato sport nell’anno. Il 16,8% tra i 6 e i 19 anni non ha fruito di spettacoli fuori casa, al cinema, teatro, musei, mostre, siti archeologici, monumenti, concerti. È quanto emerge dai dati ISTAT presentati oggi in anteprima in occasione della XXIV edizione delle Giornate di Bertinoro per l’Economia Civile, il tradizionale appuntamento di AICCON - Centro Studi dell’Università di Bologna, in corso a Bertinoro (FC). L'articolo Povertà educativa: il 70% dei bambini e ragazzi non è mai andato in biblioteca nel 2023, il 39% non ha praticato sport . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il 70,5% deitra i 3-19 anni non è mai andati innel(63,9% nel 2019) e il 39,2% non hanell’anno. Il 16,8% tra i 6 e i 19 anni non ha fruito di spettacoli fuori casa, al cinema, teatro, musei, mostre, siti archeologici, monumenti, concerti. È quanto emerge dai dati ISTAT presentati oggi in anteprima in occasione della XXIV edizione delle Giornate di Bertinoro per l’Economia Civile, il tradizionale appuntamento di AICCON - Centro Studi dell’Università di Bologna, in corso a Bertinoro (FC). L'articolo: il 70% deinon è maiinnel, il 39% non ha

