Pogacar nella storia: vince il quarto Giro di Lombardia di fila ed eguaglia Coppi (Di sabato 12 ottobre 2024) Il ciclista sloveno trionfa per la quarta volta di seguito al Giro di Lombardia, scattando a poco meno di 50 km dall'arrivo sull'ascesa alla Colma di Sormano Ilgiornale.it - Pogacar nella storia: vince il quarto Giro di Lombardia di fila ed eguaglia Coppi Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il ciclista sloveno trionfa per la quarta volta di seguito aldi, scattando a poco meno di 50 km dall'arrivo sull'ascesa alla Colma di Sormano

Lariana - in coda per due ore : i paesi del lago ostaggi del Giro di Lombardia - Il Giro di Lombardia ha provocato disagi enormi per gli automobilisti, con code interminabili sulla statale Lariana, specialmente tra Bellagio e Como. La chiusura delle strade alle 15.20 ha completamente bloccato la viabilità . Una lettrice ha raccontato la sua disavventura: uscendo da via... (Quicomo.it)

Il Giro di Lombardia - l'arrivo a Como e il trionfo di Pogakar - Durante la salita tra. Tadej Pogacar ha conquistato il suo quarto Giro di Lombardia con una prestazione incredibile che ha lasciato tutti senza parole. Il campione sloveno, protagonista assoluto della stagione ciclistica 2024, ha messo in scena una fuga decisiva a circa 50 chilometri dall’arrivo. . (Quicomo.it)

Giro di Lombardia 2024 - risultati e classifica : Pogacar nella leggenda - quarto trionfo consecutivo - Sulle pendenze più aspre di questa salita parte lo sloveno e saluta tutti, Evenepoel prova a inseguire ma a oltre un minuto e nel tratto in discesa il campione del mondo e vincitore di Giro e Tour incrementa il vantaggio con un’azione costante e poderosa fino ad alzare le braccia al cielo eguagliando Coppi con le quattro vittorie consecutive qui. (Sportface.it)