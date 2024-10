Ospiti Domenica In 13 ottobre 2024 e Mara Venier cambia gioco (ANTEPRIMA) (Di sabato 12 ottobre 2024) Il lancio di Mara 500+, il nuovo gioco telefonico di Domenica In, si è rivelato un fuoco di paglia. Presentato come una delle principali novità della stagione attuale, è sparito dalla scaletta già dalla puntata del 29 settembre scorso. Eppure, durante la conferenza stampa di presentazione del programma, Mara Venier aveva parlato con entusiasmo di questa nuova aggiunta, definendola "una grande novità". La realtà, però, sembra aver raccontato un'altra storia. Concepito per celebrare le sedici edizioni condotte dalla Venier, oltre che a vari momenti importanti della storia della televisione, prevedeva la partecipazione dei telespettatori attraverso un semplice collegamento telefonico. Gli utenti da casa avrebbero dovuto scegliere numeri da un tabellone, che poi si rivelava privo di senso logico, causando una partenza incerta e un forte imbarazzo. Tvpertutti.it - Ospiti Domenica In 13 ottobre 2024 e Mara Venier cambia gioco (ANTEPRIMA) Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il lancio di500+, il nuovotelefonico diIn, si è rivelato un fuoco di paglia. Presentato come una delle principali novità della stagione attuale, è sparito dalla scaletta già dalla puntata del 29 settembre scorso. Eppure, durante la conferenza stampa di presentazione del programma,aveva parlato con entusiasmo di questa nuova aggiunta, definendola "una grande novità". La realtà, però, sembra aver raccontato un'altra storia. Concepito per celebrare le sedici edizioni condotte dalla, oltre che a vari momenti importanti della storia della televisione, prevedeva la partecipazione dei telespettatori attraverso un semplice collegamento telefonico. Gli utenti da casa avrebbero dovuto scegliere numeri da un tabellone, che poi si rivelava privo di senso logico, causando una partenza incerta e un forte imbarazzo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maratona di Napoli domenica 13 ottobre 2024 - 3mila atleti e mezza città blindata : “Non prendete l’auto” - Domenica 13 ottobre 2024 a Napoli si terrà la Neapolis Marathon. Dove saranno i villaggi, il percorso degli atleti e il piano traffico del Comune.Continua a leggere . (Fanpage.it)

A Domenica In ormai c’è sempre tensione - Mara Venier non nasconde fastidio e stanchezza (VIDEO) - Li zittisce, a volte chiedendo di fare silenzio, altre volte lanciando vere e proprie occhiatacce, oppure sbuffa. Domenica In, Mara Venier e quei momenti di tensione Ormai capitano sempre più spesso, di cosa stiamo parlando? Dei momenti in cui Mara Venier, a Domenica In, si arrabbia con questo o quell’autore, oppure addirittura col pubblico in studio. (Donnapop.it)

“Ma è morto”. Domenica In - Mara Venier lo dice in diretta : Ezio Greggio e pubblico sorpresi dalla gaffe - La musica ha avuto un ruolo centrale nella puntata, con l’esibizione della cantante Nikka Costa, che ha deliziato il pubblico con il suo brano più famoso, On My Own, oltre a presentare il nuovo singolo It’s Just Love. “Ma è morto”. “Ma è morto”. Si stava parlando del fenomenale Mel Brooks, con cui proprio Greggio ha lavorato. (Caffeinamagazine.it)

RAI 1 * “DOMENICA IN”: «IN STUDIO CON MARA VENIER, FRANCIS FORD COPPOLA – RAOUL BOVA – GIANCARLO MAGALLI» - Domenica 13 ottobre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 5^ puntata di ... (agenziagiornalisticaopinione.it)

Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa: sabato 12 e domenica 13 ottobre! - Ecco l'elenco completo degli ospiti dei programmi più amati della televisione italiana che andranno in onda questo fine settimana! (serial.everyeye.it)

Che Tempo Che Fa: Fabio Fazio accoglie Pep Guardiola e Roberto Baggio domenica 13 ottobre sul NOVE - Che Tempo Che Fa: Pep Guardiola e Roberto Baggio ospiti di Fabio Fazio il 13 ottobre sul NOVE. Sport, cinema e attualità in primo piano ... (lifestyleblog.it)