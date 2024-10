Occupazione suolo pubblico, vendita alcol a minori e dopo le 22: controlli e sanzioni (Di sabato 12 ottobre 2024) LECCE – Occupazione di suolo pubblico, vendita di alcolici a minori e dopo l’orario consentito: gli agenti della polizia locale del comando di viale Rossini di Lecce, nella serata di ieri, sono stati impegnati in controlli nel capoluogo salentino tra il centro e le zone adiacenti, ovvero da Lecceprima.it - Occupazione suolo pubblico, vendita alcol a minori e dopo le 22: controlli e sanzioni Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di sabato 12 ottobre 2024) LECCE –didiici al’orario consentito: gli agenti della polizia locale del comando di viale Rossini di Lecce, nella serata di ieri, sono stati impegnati innel capoluogo salentino tra il centro e le zone adiacenti, ovvero da

