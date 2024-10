Nassiriya, risarcimento shock per carabiniere: giustizia arriva dopo 21 anni (Di sabato 12 ottobre 2024) Chieti - Il Consiglio di Stato riconosce come vittime del terrorismo anche chi non subì lesioni fisiche nell’attentato di Nassiriya. A distanza di quasi 21 anni dall'attentato che devastò la base militare Maestrale a Nassiriya, il brigadiere Lucio Cosenza, originario di Chieti, ha finalmente ottenuto il riconoscimento che attendeva. Il Consiglio di Stato ha stabilito che anche coloro che rimasero coinvolti nella strage del 12 novembre 2003, pur senza riportare ferite fisiche, sono da considerarsi a pieno titolo vittime del terrorismo. Una decisione storica, destinata a creare un precedente importante in giurisprudenza. In quel tragico giorno, un camion carico di esplosivo sfondò l’ingresso della base, strappando la vita a dodici carabinieri, cinque soldati e due civili, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva. Abruzzo24ore.tv - Nassiriya, risarcimento shock per carabiniere: giustizia arriva dopo 21 anni Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di sabato 12 ottobre 2024) Chieti - Il Consiglio di Stato riconosce come vittime del terrorismo anche chi non subì lesioni fisiche nell’attentato di. A distanza di quasi 21dall'attentato che devastò la base militare Maestrale a, il brigadiere Lucio Cosenza, originario di Chieti, ha finalmente ottenuto il riconoscimento che attendeva. Il Consiglio di Stato ha stabilito che anche coloro che rimasero coinvolti nella strage del 12 novembre 2003, pur senza riportare ferite fisiche, sono da considerarsi a pieno titolo vittime del terrorismo. Una decisione storica, destinata a creare un precedente importante in giurisprudenza. In quel tragico giorno, un camion carico di esplosivo sfondò l’ingresso della base, strappando la vita a dodici carabinieri, cinque soldati e due civili, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nassiriya, risarcimento shock per carabiniere: giustizia arriva dopo 21 anni - Cronaca Chieti - 12/10/2024 16:18 - Il Consiglio di Stato riconosce come vittime del terrorismo anche chi non subì lesioni fisiche nell’attentato di Nassiriya. A distanza di quasi ... (abruzzo24ore.tv)

Ruba il motorino di una donna: in manette un cittadino algerino di 34 anni, in Italia senza fissa dimora - I carabinieri della Stazione di Latina hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino algerino di 34 anni, in Italia senza fissa dimora, poiché sorpreso a rubare il ciclomotore di una ... (latinaoggi.eu)

Tenta di rubare uno scooter davanti al comando provinciale dell’Arma: arrestato dai carabinieri - Latina: un cittadino algerino senza fissa dimora viene arrestato in flagranza mentre tenta di rubare un ciclomotore parcheggiato in largo Caduti di Nassiriya ... (latinaquotidiano.it)