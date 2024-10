Mondiali giovanili di karate, altre cinque finali per l'Italia: 2 per l'oro e 3 per il bronzo (Di sabato 12 ottobre 2024) Entrano nel vivo le finali dei campionati Mondiali giovanili di karate di Jesolo. Ieri, venerdì 11 ottobre, i cadetti Italiani hanno aggiunto altre 5 finali: combatteranno per il titolo iridato Almerico Tommasino e Graziella Ecchili; per il bronzo invece ci saranno Matteo Freda, Nicole Correddu e Veneziatoday.it - Mondiali giovanili di karate, altre cinque finali per l'Italia: 2 per l'oro e 3 per il bronzo Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Entrano nel vivo ledei campionatididi Jesolo. Ieri, venerdì 11 ottobre, i cadettini hanno aggiunto: combatteranno per il titolo iridato Almerico Tommasino e Graziella Ecchili; per ilinvece ci saranno Matteo Freda, Nicole Correddu e

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mondiali Giovanili di Karate - Italia inarrestabile : arrivano altre finali. Sono 19 le gare per le medaglie - E hanno ottenuto 5 finali. Sfiderà l’egiziano Adam Ellithy. Koc, poi finalista, ha ripescato l’azzurrino che non si è fatto sfuggire l’occasione e battendo il cinese è volato nella finalina. La medaglia di bronzo degli Europei Giovanili, dunque, è già migliorata! Fenomenale quest’oggi anche Graziella Ecchili che si giocherà la medaglia d’oro contro l’egiziana Nourhan Elmorosi. (Ilfaroonline.it)

Mondiali Giovanili di Karate - Italia straordinaria in gara : arrivano altre 4 finali - Un grande percorso lo ha fatto anche Valentina Marrucci che combatterà invece per il bronzo nei 53 kg con la francese Elsa Schimitt. . La sfida finale per l’oro sarà contro la svedese Agnes Nyman. Dopo la sconfitta al secondo turno con la finalista egiziana Tantawi, Elisa è riuscita a sfruttare l’occasione dei ripescaggi battendo sia francese Livet che la serba Krstovic! Sabato combatterà con ... (Ilfaroonline.it)

Calcio a 5 : le semifinali dei Mondiali 2024 saranno Ucraina-Brasile e Argentina-Francia - Sarà Brasile-Argentina la finalissima dei sogni oppure le formazioni del Vecchio Continente riusciranno a “rovinare” i piani? La parola al campo, unico giudice supremo, all’interno di un Mondiale che profuma tanto di solide realtà quanto di novità. Il Sud America contro l’Europa “inattesa”. . Ora il tutto per tutto quindi, nelle giornate del 2 e del 3 ottobre: chi vince si va a giocare la ... (Oasport.it)

LIVE – Mondiali ginnastica aerobica Pesaro 2024 : finali domenica 29 settembre in DIRETTA - COME VEDERE IN TV LE GARE CALENDARIO COMPLETO MONDIALI PESARO 2024: DATE, ORARI E TV I GRANDI EVENTI DI GINNASTICA SU SPORTFACE TV PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 14. 10 – Buongiorno amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale delle finali di specialità di domenica, ultima giornata dei Mondiali di ginnastica aerobica 2024 The post LIVE – Mondiali ginnastica ... (Sportface.it)