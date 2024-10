Mister Movie | La Cancellazione di Wonder Woman 3 è “folle”, dice Connie Nielsen (Di sabato 12 ottobre 2024) L’attrice Connie Nielsen, che ha interpretato la regina Ippolita nei film del DC Extended Universe (DCEU), ha espresso apertamente il suo disappunto per la decisione di DC Studios di non proseguire con un terzo film di Wonder Woman. Nielsen, come molti fan, si è detta sorpresa del fatto che un progetto tanto atteso con Gal Mistermovie.it - Mister Movie | La Cancellazione di Wonder Woman 3 è “folle”, dice Connie Nielsen Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L’attrice, che ha interpretato la regina Ippolita nei film del DC Extended Universe (DCEU), ha espresso apertamente il suo disappunto per la decisione di DC Studios di non proseguire con un terzo film di, come molti fan, si è detta sorpresa del fatto che un progetto tanto atteso con Gal

Wonder Woman 3 : Connie Nielsen scioccata dall’annullamento del progetto - fino a quando James Gunn e Peter Safran non hanno assunto il ruolo di co-responsabili dei rilanciati DC Studios, e la decisione di abbandonare il progetto è stata evidentemente una sorpresa per un certo numero di persone coinvolte nel defunto terzo capitolo e nei precedenti film di WW. Voglio dire, francamente, non lo capisco”, dice Nielsen al sito. (Cinefilos.it)