Migranti, decreto Piantedosi finisce davanti alla Corte Costituzionale (Di sabato 12 ottobre 2024) La decisione è giunta nell'ambito del procedimento sul ricorso contro il fermo della Ocean Viking di Sos Mediterranee, disposto lo scorso 9 febbraio a Brindisi Imolaoggi.it - Migranti, decreto Piantedosi finisce davanti alla Corte Costituzionale Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di sabato 12 ottobre 2024) La decisione è giunta nell'ambito del procedimento sul ricorso contro il fermo della Ocean Viking di Sos Mediterranee, disposto lo scorso 9 febbraio a Brindisi

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti - cosa cambia con il decreto Flussi : le nuove regole su click day e lavoratori stranieri - Il decreto Flussi approvato dal governo Meloni cambia le regole sui click day - che aumentano, anche se l'intenzione nel tempo è di cancellarli - e permesso di soggiorno per i lavoratori stranieri. Continua a leggere . Ma nel dl ci sono novità anche per gli aerei delle Ong, mentre respingere o trattenere coloro che chiedono asilo in Italia diventa più semplice. (Fanpage.it)

Migranti - cosa prevede il nuovo decreto flussi - Nel decreto c'è anche uno 'stock' di circa 10mila permessi, al di fuori delle quote, per lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza sociosanitaria. (Imolaoggi.it)

Migranti - ecco cosa cambia con il via libera del governo al decreto flussi - (Adnkronos) – Potenziamento dell'uso delle tecnologie più moderne per i procedimenti relativi alle domande di ingresso per lavoro; introduzione della… L'articolo Migranti, ecco cosa cambia con il via libera del governo al decreto flussi proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Migranti - ecco cosa cambia con il via libera del governo al decreto flussi - (Adnkronos) – Potenziamento dell'uso delle tecnologie più moderne per i procedimenti relativi alle domande di ingresso per lavoro; introduzione della precompilazione delle domande, anticipata rispetto al click day; obbligo per il migrante di cooperare per facilitare la sua identificazione, consentendo l'accesso ai dati del proprio cellulare. (Lidentita.it)