Corrieretoscano.it - Malato di Alzheimer si allontana da casa: trovato morto in una scarpata

(Di sabato 12 ottobre 2024) REGGELLO –in fondo a unauomo,di, che si erato da. A intervenire per le ricerche e i tentativi di soccorso i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Figline Valdarno, che sono intervenuti la mattia del 12 ottobre nel comune di Reggello, in provincia di Firenze, in località San Siro al Crocicchio. È stata inviata la squadra di terra e il personale specializzato Saf (Speleo alpino fluviale) dei Vigili del fuoco che hanno raggiunto la zona. L’uomo è stato inizialmente individuato in una zona impervia in fondo di unaed è stato raggiunto da alcune persone che si erano messe immediatamente alla ricerca. I vigili del fuoco hanno raggiunto la zona del ritrovamento e approntato la manovra per effettuare la calata in sicurezza dei soccorritori ed il successivo recupero dell’uomo.