Luna Rossa, Giubilei: “Sono felicissima, grazie a tutto il team”; Fava: “Abbiamo sempre mantenuto il controllo della regata” (Di sabato 12 ottobre 2024) Luna Rossa Prada Pirelli completa una clamorosa doppietta e, dopo il trionfo dei giovani nella Youth America’s Cup, vince anche la prima storica edizione della Coppa America femminile. A Barcellona l’equipaggio italiano ha battuto il team britannico Athena Pathway nel Match Race finale, conquistando un risultato di grande spessore per la vela azzurra. Maria Giubilei, trimmer dell’AC40 di Luna Rossa, ha dichiarato: “Abbiamo iniziato ad allenarci qui a Barcellona a giugno ed è stata un’estate molto produttiva. Abbiamo lavorato tantissimo insieme ai ragazzi della Youth, che ci hanno aiutato a crescere molto. È stato un lavoro di squadra tra tutti noi ragazzi. grazie a Simo (Salvà, ndr) siamo riusciti a lavorare bene e tantissimo, giornate infinite. Oasport.it - Luna Rossa, Giubilei: “Sono felicissima, grazie a tutto il team”; Fava: “Abbiamo sempre mantenuto il controllo della regata” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024)Prada Pirelli completa una clamorosa doppietta e, dopo il trionfo dei giovani nella Youth America’s Cup, vince anche la prima storica edizioneCoppa America femminile. A Barcellona l’equipaggio italiano ha battuto ilbritannico Athena Pathway nel Match Race finale, conquistando un risultato di grande spessore per la vela azzurra. Maria, trimmer dell’AC40 di, ha dichiarato: “iniziato ad allenarci qui a Barcellona a giugno ed è stata un’estate molto produttiva.lavorato tantissimo insieme ai ragazziYouth, che ci hanno aiutato a crescere molto. È stato un lavoro di squadra tra tutti noi ragazzi.a Simo (Salvà, ndr) siamo riusciti a lavorare bene e tantissimo, giornate infinite.

Dove non è riuscita la squadra maschile - hanno trionfato le donne di Luna Rossa - che vincono la Women's America's Cup - battento proprio il team inglese - Barcellona, 12 ott. Leggi anche › Clelia Sessa, la prima donna della meccatronica di Luna Rossa iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Vela, la squadra femminile di Luna Rossa trionfa a Barcellona sembra essere il primo su iO Donna. (Iodonna.it)

Luna Rossa - Bertelli : “Un Team forte con un grande futuro. Ripartiamo per la prossima sfida” - . La nostra era una barca molto veloce, anzi, credo sia la più veloce che abbia mai avuto in tutte le mie sfide. Sotto questo aspetto non credo si possa più tornare indietro». A proposito di una futura partnership, Marco Tronchetti Provera ha detto: «Questa è una sconfitta in una storia di successo. (Ilfaroonline.it)