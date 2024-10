Lo juventino Conceiçao salta Polonia-Portogallo (Di sabato 12 ottobre 2024) LISBONA (Portogallo) (ITALPRESS) – Francisco Conceiçào non scenderà in campo questa sera nel match valido per il gruppo 1 della Lega di Nations League che attende il suo Portogallo, a Varsavia, contro la Polonia. L’esterno della Juventus, inserito nella lista dei 26 convocati del ct Roberto Martinez, resterà a riposo così come il difensore del Benfica, Tomàs Araùjo, e il centrocampista del Bayern, Joào Palhinha. Secondo “A Bola” Conceiçao non giocherà con la Polonia, ma potrebbe far parte della squadra che martedì affronterà la Scozia a Glasgow. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Lo juventino Conceiçao salta Polonia-Portogallo Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di sabato 12 ottobre 2024) LISBONA () (ITALPRESS) – Francisco Conceiçào non scenderà in campo questa sera nel match valido per il gruppo 1 della Lega di Nations League che attende il suo, a Varsavia, contro la. L’esterno della Juventus, inserito nella lista dei 26 convocati del ct Roberto Martinez, resterà a riposo così come il difensore del Benfica, Tomàs Araùjo, e il centrocampista del Bayern, Joào Palhinha. Secondo “A Bola”non giocherà con la, ma potrebbe far parte della squadra che martedì affronterà la Scozia a Glasgow. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo

