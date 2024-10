Liverpool | van Dijk e Salah tornano in gruppo in anticipo

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Buone notizie per Arne Slot. Vantorneranno inprima del previsto dagli impegni per le Nazionali. Il difensore è stato espulso nella partita di ieri tra la sua Olanda e l’Ungheria e non sarà disponibile per quella con la Germania. L’esterno offensivo ha segnato contro la Mauritania ed è tornato prima dal ritiro. Entrambi saranno a disposizione per la sfida di Premier League contro il Chelsea domenica alla 16.30.: vanininSportFace.