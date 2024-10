Le Giornate Fai: porte aperte per scoprire tesori nascosti (Di sabato 12 ottobre 2024) Sabato 12 e domenica 13 ottobre tornano le Giornate FAI d’autunno, uno degli eventi più amati dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano, organizzato dal FONDO PER L’AMBIENTE ITALIANO. Durante queste Giornate speciali, saranno aperti al pubblico 700 luoghi distribuiti in 360 città italiane, permettendo a migliaia di persone di scoprire tesori nascosti, solitamente inaccessibili Le Giornate Fai: porte aperte per scoprire tesori nascosti L'Identità. Lidentita.it - Le Giornate Fai: porte aperte per scoprire tesori nascosti Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Sabato 12 e domenica 13 ottobre tornano leFAI d’autunno, uno degli eventi più amati dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano, organizzato dal FONDO PER L’AMBIENTE ITALIANO. Durante questespeciali, saranno aperti al pubblico 700 luoghi distribuiti in 360 città italiane, permettendo a migliaia di persone di, solitamente inaccessibili LeFai:perL'Identità.

