La metro M4 di Milano è la prima in Italia totalmente coperta dal 5G (Di sabato 12 ottobre 2024) La metropolitana M4 di Milano, che sabato 12 ottobre è percorribile per intero, da San Cristoforo a Linate, è la prima linea in Italia – e tra le prime in Europa – ad essere totalmente coperta dal 5G, cioè dalla connessione internet ad alta velocità di ultima generazione. Un traguardo reso possibile dalla copertura multi-operatore denominata Das (Distributed antenna system) realizzata dall'azienda Inwit. La nuova linea garantirà 4G e 5G per tutti i 15 chilometri, incluse tutte e 21 le stazioni, del tratto ai servizi Tim, Iliad, Vodafone e Windtre. Nel complesso, l'infrastruttura è composta da 400 remote unit (di cui oltre 200 realizzate per l'ultima tratta), oltre 1.100 antenne (quasi 600 nella nuova tratta) con impatto visivo e ambientale impercettibile ed è interamente cablata con 25mila metri di fibra ottica. È l'ora della M4, Milano si tinge di blu. Alle 13.

