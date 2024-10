Kenya, residenti e ambientalisti manifestano contro la costruzione della centrale nucleare (Di sabato 12 ottobre 2024) I residenti di una città costiera del Kenya sono scesi in piazza per manifestare contro la proposta di installare un impianto nucleare nella località che ospita pescatori e turisti locali. Un’area a Uyumbo, nel nord della contea di Kilifi, infatti è stata destinata alla costruzione di un impianto nucleare per far fronte alla crescente domanda di energia del Paese, l’installazione costerà 500 miliardi di scellini kenioti, pari 3,9 miliardi di dollari. L’impianto dovrebbe generare 1.000 megawatt di potenza e fa parte della strategia a lungo termine del Kenya per ridurre la sua dipendenza dalle fonti energetiche idroelettriche e fossili entro il 2034. Lapresse.it - Kenya, residenti e ambientalisti manifestano contro la costruzione della centrale nucleare Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Idi una città costiera delsono scesi in piazza per manifestarela proposta di installare un impiantonella località che ospita pescatori e turisti locali. Un’area a Uyumbo, nel nordcontea di Kilifi, infatti è stata destinata alladi un impiantoper far fronte alla crescente domanda di energia del Paese, l’installazione costerà 500 miliardi di scellini kenioti, pari 3,9 miliardi di dollari. L’impianto dovrebbe generare 1.000 megawatt di potenza e fa partestrategia a lungo termine delper ridurre la sua dipendenza dalle fonti energetiche idroelettriche e fossili entro il 2034.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Kenya, residenti e ambientalisti protestano contro la costruzione di una centrale nucleare - I residenti di una città costiera del Kenya sono scesi in piazza per manifestare contro la proposta di installare un impianto nucleare nella località che ... (lapresse.it)

Kenya, residenti e ambientalisti scendono in piazza contro la costruzione di una centrale nucleare - (LaPresse) I residenti di una città costiera del Kenya sono scesi in piazza per manifestare contro la proposta di installare un impianto ... (stream24.ilsole24ore.com)

Il mondo questa settimana: Israele vs Libano, Usa in sciopero, Eau in Kenya, Giappone di Ishiba - Sul terreno dove si scontrano Israele e Hezbollah è dal 2006 disciplinatamente schierata una forza di pace delle Nazioni Unite che da quasi venti anni è riuscita, operando con accorta sagacia, a evita ... (limesonline.com)