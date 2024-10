Joker Folie à Deux è un jukebox musical che si sabota da solo (Di sabato 12 ottobre 2024) Joker (2019) è un film che ha fatto impazzire la maggior parte delle persone. I media lo hanno etichettato come pericoloso prevedendo che avrebbe causato parecchi disordini, quali sparatorie di massa; una parte della critica lo ha trovato un film pomposo e arrogante, mascherato da opera profonda; il pubblico lo ha adorato, aiutandolo a diventare il primo film vietato ai/alle minori a incassare oltre 1 miliardo di dollari al botteghino. Quando è uscita la notizia che Joker 2 sarebbe stato un musical, le reazioni sono state contrastanti. Joker: Folie à Deux prende il mondo crudo e brutale di Gotham e lo infonde di teatralità, trasformando la discesa di Arthur Fleck nella follia in un’esplorazione musicale della psicosi condivisa. Screenworld.it - Joker Folie à Deux è un jukebox musical che si sabota da solo Leggi tutta la notizia su Screenworld.it (Di sabato 12 ottobre 2024)(2019) è un film che ha fatto impazzire la maggior parte delle persone. I media lo hanno etichettato come pericoloso prevedendo che avrebbe causato parecchi disordini, quali sparatorie di massa; una parte della critica lo ha trovato un film pomposo e arrogante, mascherato da opera profonda; il pubblico lo ha adorato, aiutandolo a diventare il primo film vietato ai/alle minori a incassare oltre 1 miliardo di dollari al botteghino. Quando è uscita la notizia che2 sarebbe stato un, le reazioni sono state contrastanti.prende il mondo crudo e brutale di Gotham e lo infonde di teatralità, trasformando la discesa di Arthur Fleck nella follia in un’esplorazionee della psicosi condivisa.

