Inferno di fuoco, incendio in azienda di pellet a Sperone (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti nel comune di Sperone in via Santa Croce, per un incendio che ha riguardato un mezzo meccanico posizionato in un’azienda del posto specializzata nella produzione di pellet. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato una squadra supportata da un’autobotte e dal Comando di Napoli è giunta un’altra autobotte. Ci sono volute diverse ore per lo spegnimento delle fiamme che hanno coinvolto il pesante automezzo e la catasta di legna limitrofa e la messa in sicurezza dell’intera area. Per fortuna non si sono registrate persone coinvolte o altri danni, e i Carabinieri hanno effettuato i rilievi di propria competenza. Anteprima24.it - Inferno di fuoco, incendio in azienda di pellet a Sperone Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili deldi Avellino sono intervenuti nel comune diin via Santa Croce, per unche ha riguardato un mezzo meccanico posizionato in un’del posto specializzata nella produzione di. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato una squadra supportata da un’autobotte e dal Comando di Napoli è giunta un’altra autobotte. Ci sono volute diverse ore per lo spegnimento delle fiamme che hanno coinvolto il pesante automezzo e la catasta di legna limitrofa e la messa in sicurezza dell’intera area. Per fortuna non si sono registrate persone coinvolte o altri danni, e i Carabinieri hanno effettuato i rilievi di propria competenza.

