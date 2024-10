Ilgiorno.it - Incidente tra autobus e motorino: Alberto Rossi muore a 20 anni

(Di sabato 12 ottobre 2024) Milano – Un tragicoall'incrocio. Lo scontro tra une un motociclista. La corsa in ospedale, purtroppo vana., che aveva compiuto 20lo scorso 9 settembre e che viveva in zona Città Studi, è morto al Niguarda nella tarda serata di sabato 12 ottobre: troppo gravi i traumi riportati nell'impatto con il mezzo pubblico, avvenuto alle 20.30. La dinamica Stando alle prime informazioni, il ragazzo era in sella al suoe stava percorrendo via dei Giardini in direzione via De Marchi, a due passi dalla Questura. All'incrocio con via Fatebenefratelli, ha proseguito dritto col semaforo verde, ma si è trovato davanti un bus della 94 che a sua volta aveva il verde dalla direzione opposta ma che stava svoltando a sinistra verso piazza Cavour.