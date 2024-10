Ilrestodelcarlino.it - Il titolare della Fly Products di Grottammare: “Noi all’oscuro del terrorismo”

(Di sabato 12 ottobre 2024) Ascoli Piceno, 12 ottobre 2024 – Enrico Vignini, amministratoreFlydi, azienda che costruisce ultraleggeri ci accoglie accanto alle venti casse di legno che contengono 10 ultraleggeri da spedire al compratore danese e che sono stati bloccati dalla Digos di Ascoli, poiché in passato impiegati per compiere attentati in Turchia. “Dovevano partire a fine agosto ma abbiamo ricevuto la comunicazione del Ministero dell’Interno che ha chiesto di prendere tempo e di non spedire nulla poiché loro già sapevano che era accaduto qualcosa con l’impiego di questi mezzi: dieci li avevamo già spediti a gennaio al rivenditore danese. Alcuni di quelli il 17 di agosto sono stati impiegati per compiere l’attentato in Turchia durante il quale due velivoli sono stati abbattuti e i piloti uccisi.