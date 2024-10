I vigili del fuoco di Cittadella festeggiano il traguardo dei 100 anni (Di sabato 12 ottobre 2024) Quella di domani, 13 ottobre, sarà una giornata speciali per i vigili del fuoco. È un traguardo importante quello raggiunto dal distaccamento permanente dei pompieri di Cittadella, che festeggiano quest'anno i 100 anni di attività. Da un secolo infatti, il distaccamento presidia il territorio Padovaoggi.it - I vigili del fuoco di Cittadella festeggiano il traguardo dei 100 anni Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Quella di domani, 13 ottobre, sarà una giornata speciali per idel. È unimportante quello raggiunto dal distaccamento permanente dei pompieri di, chequest'anno i 100di attività. Da un secolo infatti, il distaccamento presidia il territorio

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Come sono i nuovi elicotteri dei vigili del fuoco - Cime bianche su sfondo rosso e due codici ben chiari: I-CRLT (Carè Alto) e I-MRML (Marmolada). È questo l’aspetto dei nuovi elicotteri dei vigili del fuoco di Trento, che sono stati inaugurati ieri e che sono attivi già da quest’estate. Questi elicotteri, che ad ora hanno già totalizzato 220... (Trentotoday.it)

Amelia - crolla una parete rocciosa in zona abitata : intervento dei vigili del fuoco - Alcune persone hanno sentito il boato delle rocce finite a terra. E’ accaduto nei pressi di una zona abitata. Accade in via del Monte. S ul luogo del crollo anche il sindaco di Amelia con il personale dell’ufficio tecnico, il vicesindaco, i carabinieri di Amelia e la polizia locale. Amelia (Terni), 11 ottobre 2024 – Paura per il crollo di una parete rocciosa nel territorio comunale di Amelia. (Lanazione.it)

Uomo sparisce nel Casertano : ritrovato morto nel fiume dei vigili del fuoco di Salerno - Dramma, oggi pomeriggio, in provincia di Caserta, dove i vigili del fuoco di Salerno sono stati impegnati nel recupero di un corpo di un cinquantenne casertano, N.B le sue iniziali, di cui si erano perse le tracce da ieri sera, presso il fiume Volturno a Capua. Le operazioni I caschi... (Salernotoday.it)

Vigili del fuoco di Salerno impegnati a Capua per il recupero del corpo di un 50enne - Le operazioni sono iniziate alle 14:30 e le squadre sono ancora sul posto per le procedure di rito. it. . I caschi rossi sono intervenuti con un’ UCL (Unità Comando Locale) di Salerno, Nucleo Elicotteri di Pontecagnano e personale Sapr (droni) oltre al personale di Caserta. Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Salerno sono stati impegnati per il recupero di un corpo di un ... (Anteprima24.it)