Lettera43.it - Ho sognato la Milano del futuro sotto l’impero dello smart working: il racconto della settimana

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Il mondo è andato avanti. E noi malauguratamente siamo rimasti indietro. L’oscurità si mangia le strade qualche minuto prima ogni giorno. Il cambiamento climatico ha completamente azzerato le stagioni costringendoci a un perenne tardo-autunno. Non fa mai né troppo caldo, né troppo freddo. A volte si scatenano temporali infernali, brevi ma di una violenza inaudita, che allagano completamente alcuni quartieri, soprattutto al di fuori delle mura. Se la guardi dalla terrazza posta in cima al Duomo,sembra sempre la stessa, solo che i negozi hanno chiuso, insieme alla maggior parte dei bar e in giro non circolano quasi più macchine. Vedi solo bande di disperati, con carrellispesa stracolmi. I rumori delle ruote dei carretti si mischia ai latrati dei cani randagi e alle sirene delle macchinepolizia che sfrecciano per le strade deserte.(Imagoeconomica).