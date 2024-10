"Ho agito per curiosità. Chiedo scusa a tutti". Parla l'uomo che spiava i conti bancari di migliaia di clienti (Di sabato 12 ottobre 2024) AGI - Vincenzo Coviello, il 52enne ex dipendente di Intesa San Paolo, licenziato ad agosto e indagato dalla procura di Bari per accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato in relazione alle intrusioni non autorizzate nei conti correnti di migliaia di persone (dalla premier ad alcuni ministri, oltre a diversi esponenti del mondo dello spettacolo e dello sport), avrebbe agito solo per motivi di curiosità, senza trasferire a nessuno le informazioni riservate di cui aveva preso visione. E' quanto scriveva lo stesso dipendente in una lettera inviata all'istituto di credito lo scorso luglio per una richiesta di aspettativa non retribuita. Agi.it - "Ho agito per curiosità. Chiedo scusa a tutti". Parla l'uomo che spiava i conti bancari di migliaia di clienti Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di sabato 12 ottobre 2024) AGI - Vincenzo Coviello, il 52enne ex dipendente di Intesa San Paolo, licenziato ad agosto e indagato dalla procura di Bari per accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato in relazione alle intrusioni non autorizzate neicorrenti didi persone (dalla premier ad alcuni ministri, oltre a diversi esponenti del mondo dello spettacolo e dello sport), avrebbesolo per motivi di, senza trasferire a nessuno le informazioni riservate di cui aveva preso visione. E' quanto scriveva lo stesso dipendente in una lettera inviata all'istituto di credito lo scorso luglio per una richiesta di aspettativa non retribuita.

"Ho agito per curiosità. Chiedo scusa a tutti". Parla l'uomo che spiava i conti bancari di migliaia di clienti - . Inoltre, "aziende da me seguite nel corso degli anni su altre piazze, a volte mi hanno richiesto delle informazioni relative alla loro posizione, che mi hanno portato a fare degli inquiry e da me comunque sempre invitati a fare riferimento al proprio gestore". "Non nego che è stato molto difficile tenere a freno questa mia curiosità/compulsività" aveva ammesso Coviello. (Agi.it)

