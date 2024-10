GUIDA TV 12 OTTOBRE 2024: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI FREEDOM (Di sabato 12 ottobre 2024) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 20:35 00:30 Ballando Con Le Stelle Ciao Maschio Talent Show Talk Show Rai2 21:20 23:00 F.B.I. 1°Tv + F.B.I. International 1°Tv Tg2 Storie Serie Tv Rubrica Rai3 21:15 23:05 Gabriella 1°Tv Tg3 Mondo Doc. Notiziario Rete 4 21:50 01:10 FREEDOM: Oltre il Confine 1°Tv L’Avvocato del Diavolo Doc. Bubinoblog - GUIDA TV 12 OTTOBRE 2024: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI FREEDOM Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di sabato 12 ottobre 2024) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 20:35 00:30 Ballando Con Le Stelle Ciao Maschio Talent Show Talk Show Rai2 21:20 23:00 F.B.I. 1°Tv + F.B.I. International 1°Tv Tg2 Storie Serie Tv Rubrica Rai3 21:15 23:05 Gabriella 1°Tv Tg3 Mondo Doc. Notiziario Rete 4 21:50 01:10: Oltre il Confine 1°Tv L’Avvocato del Diavolo Doc.

GUIDA TV 13 OTTOBRE 2024 : SEMPRE AL TUO FIANCO - LA ROSA DELLA VENDETTA - ZONA BIANCA - CHE TEMPO CHE FA

Rai1 21:30 23:40 Sempre al Tuo Fianco 1°Tv Speciale Tg1 Serie Tv Rubrica 
Rai2 21:00 22:35 9-1-1 1°Tv + 9-1-1 Lone Star 1°Tv F.B.I. International Serie Tv Serie Tv 
Rai3 20:35 23:10 Presadiretta Detectives: Casi Risolti e Irrisolti Inchieste Doc.
Rete 4 21:20 01:00 Zona Bianca The Dressmaker: Il Diavolo è Tornato Talk Show Film 
Canale 5 21:30 23:25 La Rosa della Vendetta
Tv8 21:35 23:25 Chase Pechino Express R Film Reality Show 
Nove 20:30 22:25 Che Tempo Che Fa Che Tempo Che Fa: Il Tavolo Talk Show Talk Show

Guida TV Sky Cinema e NOW : Acquaman e il regno perduto - Domenica 13 Ottobre 2024 - Jason Momoa riprende il ruolo dell'eroe di Atlantide, affiancato da Patrick Wilson, Amber Heard e Nicole Kidman. . In questo nuovo capitolo, Aquaman è costretto a stringere un'alleanza inaspettata per proteggere il suo regno dalle minacce che incombono sugli oceani, mettendo in gioco il destino di Atlantide e del mondo intero. (Digital-news.it)