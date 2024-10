Grande Fratello, Enzo Paolo esplode contro Helena Prestes: "Non sei all'altezza neanche di dire buongiorno" (Di sabato 12 ottobre 2024) L'improvvisa furia del ballerino contro la sua coinquilina si è scatenata mentre i concorrenti stavano preparando le coreografie da presentare in puntata, più che una lite, si è trattato di un vero e proprio monologo. Sabato movimentato nella Casa del Grande Fratello, tra feste e tensioni, mentre stasera i concorrenti si preparano a trasformare l'ambiente in una coloratissima discoteca anni '80. A fare scalpore nelle ultime ore è stato uno scontro tra Enzo Paolo Turchi e Helena Prestes, scatenato dalla richiesta della modella di partecipare alla preparazione delle coreografie del ballo previsto per la diretta di lunedì sera. La crisi di Enzo Paolo Turchi nella Casa L'ultima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini, ha messo in luce il momento di crisi attraversato dal ballerino partenopeo. Enzo Paolo ha infatti manifestato l'intenzione di abbandonare Movieplayer.it - Grande Fratello, Enzo Paolo esplode contro Helena Prestes: "Non sei all'altezza neanche di dire buongiorno" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L'improvvisa furia del ballerinola sua coinquilina si è scatenata mentre i concorrenti stavano preparando le coreografie da presentare in puntata, più che una lite, si è trattato di un vero e proprio monologo. Sabato movimentato nella Casa del, tra feste e tensioni, mentre stasera i concorrenti si preparano a trasformare l'ambiente in una coloratissima discoteca anni '80. A fare scalpore nelle ultime ore è stato uno straTurchi e, scatenato dalla richiesta della modella di partecipare alla preparazione delle coreografie del ballo previsto per latta di lunedì sera. La crisi diTurchi nella Casa L'ultima puntata del, condotta da Alfonso Signorini, ha messo in luce il momento di crisi attraversato dal ballerino partenopeo.ha infatti manifestato l'intenzione di abbandonare

“Cacciatelo - è impazzito”. Grande Fratello - Enzo Paolo nella bufera : scenata contro la concorrente - Lorenzo nero al Grande Fratello: gli hanno fatto troppo male Grande Fratello, Enzo Paolo perde la testa, pubblico furioso: “Cacciatelo” Al Grande Fratello Enzo Paolo stava preparando una coreografia, sembra su indicazione della produzione, quando all’improvviso si è infuriato per un atteggiamento e per una richiesta pervenuta da una coinquilina. (Caffeinamagazine.it)

Grande Fratello - Shaila e Javier incontro bollente nella notte - La scorsa notte nella casa del Grande Fratello è stata carica di colpi di scena, con momenti di intimità inaspettata tra Shaila Gatta e Javier Martinez. (Comingsoon.it)

“Basta così - ha chiuso”. Grande Fratello - Shaila Gatta all’angolo : ‘rivolta’ contro l’ex velina - So di non volere farmi prosciugare ancora. . Quello che dice o pensa lei è sempre giusto. Non è cattiva, è molto buona e generosa, un’anima bella”, ha detto. Probabilmente la risposta non siamo né io, né Lorenzo”. Non solo Enzo Paolo Turchi e i suoi dubbi. Enzo Paolo, la scoperta fuori dal Grande Fratello: perché vuole lasciare la casa GF, Shaila Gatta allontanata: “Basta” È successo ... (Caffeinamagazine.it)