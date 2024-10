Gli uomini di Clarke si smentiscono dal VAR dopo l’azione valorosa di Zagabria

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di sabato 12 ottobre 2024) 2024-10-12 20:12:13 Giorni caldissimi in redazione! Alla Scozia è stato negato il pareggio in extremis dal VAR mentre la Croazia ha resistito aper infliggere più sofferenze aglidi Steve. La Scozia pensava di aver salvato un punto quando Kristijan Jakic ha battuto Che Adams sulla palla, ma è riuscita a spingerla nella propria rete solo con il calcio finale della partita. Ne è seguito un lungo controllo del VAR con Adams ritenuto in fuorigioco nella preparazione. È stata dura per la Scozia, che ha lottato coraggiosamenteaver preso il comando con Ryan Christie. Ma i gol di Igor Matanovic e Andrej Kramaric hanno regalato alla Croazia la vittoria con il record della Scozia che ora legge una vittoria in 15 partite con la pressione che continua a salire su. TEMPO FINALE: Croazia – Scozia 2-1.