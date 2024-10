Ghali, il cancro della madre e la musica come ‘cura’ – Ascolta (Di sabato 12 ottobre 2024) Una cura alla paura, si intitola ‘Niente Panico’ il nuovo singolo di Ghali. Dietro all’ultimo brano del rapper italiano c’è una forte simbologia fatta di dolore, forza e soprattutto rinascita. Sbircialanotizia.it - Ghali, il cancro della madre e la musica come ‘cura’ – Ascolta Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Una cura alla paura, si intitola ‘Niente Panico’ il nuovo singolo di. Dietro all’ultimo brano del rapper italiano c’è una forte simbologia fatta di dolore, forza e soprattutto rinascita.

“Mamma si doveva operare - le hanno diagnosticato il cancro per la terza volta. Volevo smettere con la musica” : Ghali in lacrime racconta “Niente Panico” - Mia mamma si è messa a pregare e mentre lo faceva piangeva e io riuscivo a sentire le sue lacrime piombare sul tappeto”. Ho messo le cuffie e ho schiacciato play su Niente Panico”. Il risultato di un viaggio lungo oltre due anni “per un brano che ha attraversato tante fasi della vita dell’artista, scritto e composto a distanza di mesi, frase per frase in giro per il mondo e arricchito via via da ... (Ilfattoquotidiano.it)

