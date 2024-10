GF, Lorenzo sbotta contro Shaila e Helena: “Sono proprio stanco, le voglio fuori dalla casa. Si meritano un uomo che…” (Di sabato 12 ottobre 2024) Questa notte nella casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato, dopo aver discusso con Shaila Gatta, si è sfogato con Amanda Lecciso dei comportamenti dell’ex velina di “Striscia la Notizia” e di Helena Prestes. “Sono stufo, ma proprio stanco. Che schifo guarda. Ci Sono stati scontri troppo forti con parole che non mi merito e non L'articolo GF, Lorenzo sbotta contro Shaila e Helena: “Sono proprio stanco, le voglio fuori dalla casa. Si meritano un uomo che” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GF, Helena sbotta contro Lorenzo e piange (VIDEO): “Tu mi hai già perso. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) Questa notte nelladel Grande Fratello,Spolverato, dopo aver discusso conGatta, si è sfogato con Amanda Lecciso dei comportamenti dell’ex velina di “Striscia la Notizia” e diPrestes. “stufo, ma. Che schifo guarda. Cistati scontri troppo forti con parole che non mi merito e non L'articolo GF,: “, le. Siunche” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GF,e piange (VIDEO): “Tu mi hai già perso.

Lorenzo su Shaila e Helena : “Meritano un uomo che…” - nuova polemica al Grande Fratello - Nonostante la gravità delle sue parole, i suoi coinquilini, tra cui Amanda Lecciso e Michael Castorino, non sono intervenuti per rimproverarlo, alimentando ulteriormente le polemiche. Lorenzo Spolverato, il modello milanese che continua a far discutere, si è reso protagonista di un altro episodio controverso all'interno della Casa del Grande Fratello. (Movieplayer.it)

Grande Fratello - Shaila tra Javier e Lorenzo : coccole notturne con il pallavolista "non sono mica una suora - In meno di una settimana, l'ex velina ha cambiato più volte opinione sui suoi sentimenti nei confronti di Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. A movimentare ulteriormente la situazione sono stati ben quattro aerei che hanno sorvolato la Casa: …. Shaila, che sembra aver confuso il reality show per un episodio di Uomini e Donne, si è recentemente riavvicinata a Javier, il pallavolista per cui solo ... (Movieplayer.it)

Tensione alle stelle al Grande Fratello - Shaila ed Helena mandano in confusione Lorenzo che sbotta : “Fuori da qui…” - Lorenzo Spolverato confuso tra Shaila ed Helena si sfoga, parla l'ex Velina L'articolo Tensione alle stelle al Grande Fratello, Shaila ed Helena mandano in confusione Lorenzo che sbotta: “Fuori da qui…” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

Sfogo notturno di Lorenzo contro Helena e Shaila : “Si meritano uno che …” - Sai che i malesseri fanno questo? Io so bene cosa significa essere sminuiti perché ho avuto persone così. twitter. Dopo la discussione con Shaila Lorenzo si è appartato con Amanda e durante lo sfogo si è morso la lingua dicendo che la Gatta e la Prestes ‘meriterebbero un ragazzo che…’: “Sono stufo, ma proprio stanco. (Biccy.it)