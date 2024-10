Furgone carico di droga, la polizia accosta e riconosce il conducente: 40enne nei guai (Di sabato 12 ottobre 2024) Firenze, 12 ottobre 2024 – Sequestrati 12 chili di hashish a Firenze. La polizia, impegnata in strada anche con pattuglie in borghese nei servizi di prevenzione e contrasto alla criminalità, ha scoperto la droga a bordo di un Furgone fermato nel corso di un controllo tra i quartieri Novoli e Rifredi. Ad attirare l’attenzione dei Falchi della Squadra Mobile è stata l’andatura del mezzo nel traffico cittadino: gli investigatori si sarebbero insospettiti dal fatto che il Furgone avrebbe fatto dei giri insoliti come per assicurarsi verosimilmente di non essere seguito. Poi gli agenti si sono avvicinati e hanno immediatamente riconosciuto al volante un 40enne di origine marocchina già noto alle forze di polizia per reati connessi all’illecita detenzione di sostanze stupefacenti. Lanazione.it - Furgone carico di droga, la polizia accosta e riconosce il conducente: 40enne nei guai Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Firenze, 12 ottobre 2024 – Sequestrati 12 chili di hashish a Firenze. La, impegnata in strada anche con pattuglie in borghese nei servizi di prevenzione e contrasto alla criminalità, ha scoperto laa bordo di unfermato nel corso di un controllo tra i quartieri Novoli e Rifredi. Ad attirare l’attenzione dei Falchi della Squadra Mobile è stata l’andatura del mezzo nel traffico cittadino: gli investigatori si sarebbero insospettiti dal fatto che ilavrebbe fatto dei giri insoliti come per assicurarsi verosimilmente di non essere seguito. Poi gli agenti si sono avvicinati e hanno immediatamente riconosciuto al volante undi origine marocchina già noto alle forze diper reati connessi all’illecita detenzione di sostanze stupefacenti.

