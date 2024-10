Quotidiano.net - Francesco Spano e lo ‘scandalo Unar’, chi è l’uomo che Pro Vita vuole fuori dal MiC

(Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ottobre 2024 – La nomina dia vice-capo di gabinetto del neo ministro Alessandro Giuli è “più grave del caso Boccia”. L’attacco non viene da sinistra ma dall’associazione ‘’ che ha lanciato una raccolta firma per chiedere l’allontanamento del funzionario dal MIC (ministero della Cultura). “Esprime una visione e cultura politica che dovrebbe essere distante anni luce da quella del Governo attuale”, puntualizza Antonio Brandi, presidente della Onlus antiabortista che, com’è noto, promuove la famiglia tradizionale. In poche ore sarebbero state raggiunge già 10mila firme.