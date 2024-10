Convegno dei Giovani imprenditori, Tajani: In manovra meno tasse ma devono pagarle tutti (Di sabato 12 ottobre 2024) “La linea guida non cambia: meno tasse, ma diciamo che deve emergere il sommerso perché chi non ha una casa accatastata deve pagare”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando in videocollegamento all’assemblea dei Giovani industriali in corso a Capri. “L’obiettivo deve essere quello di pagare tutti per pagare meno”, ha proseguito. L'articolo Convegno dei Giovani imprenditori, Tajani: In manovra meno tasse ma devono pagarle tutti proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 12 ottobre 2024) “La linea guida non cambia:, ma diciamo che deve emergere il sommerso perché chi non ha una casa accatastata deve pagare”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, parlando in videocollegamento all’assemblea deiindustriali in corso a Capri. “L’obiettivo deve essere quello di pagareper pagare”, ha proseguito. L'articolodei: Inmaproviene da Ildenaro.it.

