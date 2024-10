Confindustria: «Una pazzia che Stellantis chieda altri incentivi» (Di sabato 12 ottobre 2024) «Noi abbiamo bisogno che le produzioni in Italia vengano mantenute. E chiedere ulteriori incentivi sull’audizione mi sembra onestamente una pazzia». Lo ha detto Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, a margine del convegno dei Giovani Imprenditori a Capri. Il riferimento è a Stellantis. «Noi abbiamo bisogno di piani industriali seri, imprese che siano serie sul territorio e che restino, ovviamente, a costruire i propri prodotti nel nostro Paese», ha sottolineato il leader degli industriali a margine del convegno dei Giovani Imprenditori a Capri. Il piano del governo Transizione 5.0, ha aggiunto Orsini, «è misura fondamentale per le imprese». Ma, ha spiegato, «c’è bisogno ovviamente di semplificarla perché la verità è che le nostre imprese stanno facendo fatica». Lettera43.it - Confindustria: «Una pazzia che Stellantis chieda altri incentivi» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di sabato 12 ottobre 2024) «Noi abbiamo bisogno che le produzioni in Italia vengano mantenute. E chiedere ulteriorisull’audizione mi sembra onestamente una». Lo ha detto Emanuele Orsini, presidente di, a margine del convegno dei Giovani Imprenditori a Capri. Il riferimento è a. «Noi abbiamo bisogno di piani industriali seri, imprese che siano serie sul territorio e che restino, ovviamente, a costruire i propri prodotti nel nostro Paese», ha sottolineato il leader degli industriali a margine del convegno dei Giovani Imprenditori a Capri. Il piano del governo Transizione 5.0, ha aggiunto Orsini, «è misura fondamentale per le imprese». Ma, ha spiegato, «c’è bisogno ovviamente di semplificarla perché la verità è che le nostre imprese stanno facendo fatica».

