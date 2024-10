Coccole tra Shaila e Javier, lei rivela alle gieffine: “Sentivo delle cose” (Di sabato 12 ottobre 2024) Niente da fare, il tira e molla tra Shaila Gatta e Javier Martinez continua senza sosta. Ieri sera il gieffino ha rivelato a Jessica Morlacchi l’intenzione di frenare il rapporto con la coinquilina, ma il muro di ghiaccio è durato quanto una Gatta in tangenziale. In piena notte infatti l’ex velina si è buttata nel letto del pallavolista (sotto consiglio del trio Non è la Rai) e tra Coccole e sussurri i due sono stati abbracciati per qualche minuto. Subito dopo Shaila è tornata da Pamela, Eleonora e Ilaria a saltellare di gioia e raccontare di aver sentito “delle situazioni” che le hanno scatenato gli ormoni. Shaila, ti capiamo Questa notte Shaila è andata a dare una dolcissima buonanotte ad Javier (su assist delle #NonèlaRai). Biccy.it - Coccole tra Shaila e Javier, lei rivela alle gieffine: “Sentivo delle cose” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Niente da fare, il tira e molla traGatta eMartinez continua senza sosta. Ieri sera il gieffino hato a Jessica Morlacchi l’intenzione di frenare il rapporto con la coinquilina, ma il muro di ghiaccio è durato quanto una Gatta in tangenziale. In piena notte infatti l’ex velina si è buttata nel letto del pallavolista (sotto consiglio del trio Non è la Rai) e trae sussurri i due sono stati abbracciati per qualche minuto. Subito dopoè tornata da Pamela, Eleonora e Ilaria a saltellare di gioia e raccontare di aver sentito “situazioni” che le hanno scatenato gli ormoni., ti capiamo Questa notteè andata a dare una dolcissima buonanotte ad(su assist#NonèlaRai).

