Ciclismo, Giro di Lombardia 2024: startlist e favoriti, Pogacar per entrare sempre più nella storia (Di sabato 12 ottobre 2024) La startlist e i favoriti del Giro di Lombardia 2024, edizione numero 118 dell'ultima Monumento della stagione. Il grande Ciclismo chiude di fatto la sua annata con la "Classica delle Foglie Morte", che quest'anno propone 252 chilometri con partenza da Bergamo e arrivo a Como, al netto di alcune modifiche che il maltempo degli ultimi giorni potrebbe rendere necessarie. Come sempre saranno al via tantissimi big, pronti a giocarsi uno dei successi più prestigiosi del calendario per quel che riguarda le corse di un giorno. Andiamo quindi di seguito a scoprire quali sono i protagonisti più attesi sulle strade de "Il Lombardia" 2024.

LIVE – Ciclismo - Giro di Lombardia 2024 : tutti gli aggiornamenti in DIRETTA - Vi ragguaglieremo a breve. GIRO DI LOMBARDIA 2024: DATA, ORARI, DIRETTA TV E STREAMING PERCORSO E ALTIMETRIA START LIST E FAVORITI SEGUI LA DIRETTA A PARTIRE DALLE 10. 10. Sportface vi terrà aggiornati, minuto per minuto, dalla partenza all’arrivo. 05 200 km all’arrivo e 40? di vantaggio per i fuggitivi sul gruppo. (Sportface.it)

LIVE – Ciclismo - Giro di Lombardia 2024 : tutti gli aggiornamenti in DIRETTA - La diretta testuale del Giro di Lombardia 2024. l momento chiave della corsa arriverà probabilmente a 55 km dal traguardo, quando i corridori attaccheranno la salita della Colma di Sormano. Partenza in programma alle 10. I corridori si affronteranno nei 252 km da Bergamo a Como. Remco Evenepoel e Primoz Roglic proveranno ad infastidire la stella della UAE Emirates, che però si trova ... (Sportface.it)

Ciclismo - Giro di Lombardia 2024 oggi in tv : canale - orario e diretta streaming - 30 alle 14. La corsa sarà visibile dalle 10. 30, mentre l’arrivo è previsto intorno alle 17, ma tutto dipenderà dalla velocità media tenuta dal gruppo. 00 in diretta tv su RaiSport HD, mentre su Rai 2 ed Eurosport 1 dalle 14. Per quanto riguarda lo streaming, Rai Play, Discovery Plus, Sky Go e Dazn forniranno la diretta dell’evento. (Sportface.it)

LIVE – Ciclismo, Giro di Lombardia 2024: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA - La diretta testuale del Giro di Lombardia 2024. L’ultima Classica Monumento della stagione chiuderà un 2024 completamente dominato dal fenomeno Tadej Pogacar, che oggi proverà ad entrare nella storia ... (sportface.it)

Giro di Lombardia al via in centro a Bergamo: Pogacar ed Evenepoel fanno il pieno di applausi - Foto e video - CICLISMO. In 200 hanno percorso il centro nella mattinata di sabato 12 ottobre lungo viale Papa Giovanni XXIII, cinque i bergamaschi in gara: Lorenzo Rota, Fausto Masnada, Simone Consonni, Mattia ... (ecodibergamo.it)

Pogacar, Evenepoel, cinque bergamaschi: partito da piazza Matteotti il 118° Giro di Lombardia - In 200 sono scattati al via su piazza Matteotti, di con 5 bergamaschi ai nastri di partenza: Lorenzo Rota, Fausto Masnada, Simone Consonni, Mattia Cattaneo e Davide Baldaccini. (bergamonews.it)