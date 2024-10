Chiuso un pub a Campogalliano per gravi violazioni igienico-sanitarie e di sicurezza sul lavoro (Di sabato 12 ottobre 2024) Nella serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro di Modena e del N.A.S. di Parma, con il supporto dei militari del Comando Stazione di Campogalliano, hanno condotto un'ispezione in un pub-birreria di Campogalliano, riscontrando diverse violazioni, anche di natura penale Modenatoday.it - Chiuso un pub a Campogalliano per gravi violazioni igienico-sanitarie e di sicurezza sul lavoro Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Nella serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato deldi Modena e del N.A.S. di Parma, con il supporto dei militari del Comando Stazione di, hanno condotto un'ispezione in un pub-birreria di, riscontrando diverse, anche di natura penale

