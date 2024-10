Cavalieri oggi in campo Capitolina da battere (Di sabato 12 ottobre 2024) "Ci aspettiamo una partita dura su un campo difficile. Gli ultimi risultati son sempre stati sul filo di lana. Giocheremo a viso aperto, sicuri di aver comunque fatto una buona preparazione". E’ così che il direttore sportivo dei Cavalieri Union Francesco Fusi ha presentato la gara contro Capitolina, valida per la prima giornata del campionato di Serie A 2024/25. Un incontro che inizierà alle 14,30 odierne, rappresentando uno dei due anticipi del primo turno del "girone di merito" (l’altro è Verona – Milano, con inizio alle 15,30) considerando che le altre partite si disputeranno domani. Un nuovo format che alza notevolmente il tasso tecnico medio rispetto alla scorsa stagione, visto il "supergirone" composto dalla Fir mettendo insieme le squadre meglio classificatesi nei tre gironi del 2023/24. Lanazione.it - Cavalieri oggi in campo Capitolina da battere Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024) "Ci aspettiamo una partita dura su undifficile. Gli ultimi risultati son sempre stati sul filo di lana. Giocheremo a viso aperto, sicuri di aver comunque fatto una buona preparazione". E’ così che il direttore sportivo deiUnion Francesco Fusi ha presentato la gara contro, valida per la prima giornata del campionato di Serie A 2024/25. Un incontro che inizierà alle 14,30 odierne, rappresentando uno dei due anticipi del primo turno del "girone di merito" (l’altro è Verona – Milano, con inizio alle 15,30) considerando che le altre partite si disputeranno domani. Un nuovo format che alza notevolmente il tasso tecnico medio rispetto alla scorsa stagione, visto il "supergirone" composto dalla Fir mettendo insieme le squadre meglio classificatesi nei tre gironi del 2023/24.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Un tuffo nel passato con “Rinaldo in campo - il processo dei cavalieri templari a Cesena” - . Domani sera, in occasione dei numerosi eventi storico-culturali proposti dall'Associazione Giostra di Cesena, giovedì 12 settembre 2024 alle ore 21:15 il Chiostro di San Francesco di Cesena si prepara ad accogliere uno spettacolo teatrale che promette di affascinare e incuriosire il pubblico dal. (Cesenatoday.it)

Cavalieri - nuovo campo per le giovanili. Per tre giorni potranno allenarsi a Sesto - "Siamo certi che questo sodalizio potrà portare vantaggi ad entrambe le società – hanno spiegato i dirigenti dei Cavalieri - anche in previsione in futuro della creazione di team di atleti-studenti per partecipazione alle competizioni universitarie nazionali ed internazionali". Proprio lunedì scorso la dirigenza "tuttanera" ha effettuato un sopralluogo a Sesto, che ha dato esito positivo: a ... (Sport.quotidiano.net)