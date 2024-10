Ilrestodelcarlino.it - Caldo record, Mela rosa in affanno: "Raccolto più che dimezzato"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 12 ottobre 2024)dei Monti Sibillini, produzione in calo del 40% a causa del clima. A sostenerlo è la Cia Agricoltori Ascoli, Fermo e Macerata, che prosegue affermando che le "condizioni climatiche hanno compromesso il, anche se la qualità del prodotto resta eccellente". Tra gli imprenditori agricoli, c’è quella di Paolo Acciarri, titolare dell’omonima azienda di produzione e commercializzazione di frutta insieme al fratello Marco, situata ad Ortezzano, composta da 90 ettari di terreno. Acciarri è uno dei coltivatori che ha creduto nel reimpianto didei Sibillini e come tutti, quest’anno fa i conti con il calo di produzione: "Per noi la diminuzione è nettamente superiore al 40%. Basta pensare che su due ettari di impianto, la produzione dello scorso anno è stata di 200 quintali. Quest’anno non arriviamo a 50".