Biccy.it - Bruganelli a Lucarelli: “L’atteggiamento che hai avuto con il mio ex!”, poi Canino le dà della milionaria

(Di sabato 12 ottobre 2024) La terza serata di Ballando con le Stelle non è stata una serata facile per Soniae nel confronto con Selvaggiaha pure citato Paolo Bonolis. Ma andiamo con ordine. Nella clip pre-esibizione, la produttrice si è aperta col pubblico: “Da un anno a questa parte il mondo intorno a me si relazione a me in maniera diversa, prima anche se ero brutta la gente se lo faceva andare bene perché ero per tutti una persona che a loro interessava mantenersi vicino. Ora invece se sono brutta non mi fanno passare più niente“. Lo ha detto con gli occhi lucidi sottolineando come le persone che prima la lisciavano perché era la moglie di Paolo Bonolis, ora la criticano. Non ha fatto alcun nome, ma l’allusione potrebbe essere stata chiara. Storico autore di Paolo Bonolis tira una frecciatina a Soniahttps://t.co/wMJbuNedOK #BallandoConLeStelle — BICCY.