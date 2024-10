Brescia, bambina di dieci anni violentata nel centro di accoglienza per migranti (Di sabato 12 ottobre 2024) Una bambina di dieci anni è stata violentata ed è rimasta incinta nel centro di accoglienza di San Colombano, in provincia di Brescia. Lo riportano i quotidiani locali, secondo cui la piccola si trovava nella struttura insieme alla madre in attesa che venisse accolta la richiesta di protezione internazionale. I fatti risalirebbero ad alcune settimane fa. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo – anch’egli ospite del centro per migranti nella Valtrompia – avrebbe prima conquistato la fiducia della madre e poi avrebbe abusato della figlia. La scoperta della madre Ad accorgersi della situazione è stata proprio la donna, che ha iniziato a notare comportamenti «strani e anomali» da parte della bambina, divenuta improvvisamente fredda e distaccata. Una volta scoperta la violenza sessuale subita dalla figlia, è arrivata anche la constatazione della gravidanza. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di sabato 12 ottobre 2024) Unadiè stataed è rimasta incinta neldidi San Colombano, in provincia di. Lo riportano i quotidiani locali, secondo cui la piccola si trovava nella struttura insieme alla madre in attesa che venisse accolta la richiesta di protezione internazionale. I fatti risalirebbero ad alcune settimane fa. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo – anch’egli ospite delpernella Valtrompia – avrebbe prima conquistato la fiducia della madre e poi avrebbe abusato della figlia. La scoperta della madre Ad accorgersi della situazione è stata proprio la donna, che ha iniziato a notare comportamenti «strani e anomali» da parte della, divenuta improvvisamente fredda e distaccata. Una volta scoperta la violenza sessuale subita dalla figlia, è arrivata anche la constatazione della gravidanza.

